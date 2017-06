Mogelijk toch nog toekomst voor Kluivert bij PSG

Een langer verblijf van Patrick Kluivert bij Paris Saint-Germain wordt nog niet uitgesloten. De voormalig voetballer is echter niet langer de sportief directeur van de club. Antero Henrique werd op vrijdag aangesteld als zijn vervanger.



In De Telegraaf lezen we nu dat Kluivert met zijn gezin het liefst in Parijs blijft wonen. Ze hebben het er naar hun zin en bij PSG heeft de oud-Ajacied niets te klagen. Er is ook nog hoop voor een toekomst van Kluivert bij PSG.



In de komende periode zullen er gesprekken volgen tussen de clubleiding van de Parijzenaren en Kluivert om te bekijken of er een andere functie voor hem is. Zo niet, dan zullen de wegen alsnog scheiden.