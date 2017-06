'Dortmund wil Bosz verleiden met miljoenensalaris'

De Duitse topclub Borussia Dortmund wil een miljoenenbedrag op tafel leggen om Peter Bosz los te werken bij Ajax. De oefenmeester is in beeld als opvolger van Thomas Tuchel.



Dortmund won onlangs de DFB-Pokal en kwalificeerde zich voor de Champions League, maar verder verliep het seizoen teleurstellend. Gaandeweg het seizoen botste Tuchel meerdere malen met zowel spelers als bestuurders. Daarom besloot 'BVB' onlangs om de trainer uit te zwaaien.



Bosz stond niet bovenaan de shortlist, maar na het afhaken van Lucien Favre lijkt hij alsnog topkandidaat te zijn geworden. Dortmund wil hem vier miljoen euro per jaar bieden volgens De Telegraaf en ook Ajax kan een riant bedrag tegemoet zien.



Ajax voert momenteel topoverleg om te bepalen of het Bosz deze stap gunt na slechts één jaar. Sportief zou zijn vertrek immers een behoorlijke aderlating zijn, ook al omdat de spelersgroep zijn aanpak heeft omarmd.