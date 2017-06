Promes legt actie uit: "Net als in de film The Mask"

In de met 1-2 gewonnen oefeninterland tegen Marokko opende Quincy Promes de score. De buitenspeler deed na zijn doelpunt alsof hij een masker afzette, maar wat was daar eigenlijk de bedoeling van?



Op de website OnsOranje komt de Spartak Moskou-uitblinker aan het woord: "Het is ontstaan in Rusland. Wanneer ik daar het veld op ging, deed ik figuurlijk een masker op waardoor ik verander in iemand die altijd wil winnen. Het is net als in de film The Mask waarin de hoofdrolspeler met masker een compleet ander persoon is."



Zijn manier van juichen is opgevallen. "Ik heb veel leuke reacties gekregen. Het is een soort entertainment. Iemand nadoen met juichen, ga ik niet doen. Mijn manier van juichen moet uniek zijn." Bij een goal tegen Ivoorkust of Luxemburg zal de oud-speler van FC Twente ook een andere opzet kiezen.