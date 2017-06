City doet aankoop van veertig miljoen: "Maak me geen zorgen"

Manchester City heeft veertig miljoen euro op tafel gelegd om doelman Ederson Moraes op te halen bij Benfica. De Engelse topclub wil hem laten concurreren met Claudio Bravo, die een moeilijk jaar achter de rug heeft.



Bravo werd vorig jaar zomer opgepikt bij FC Barcelona, maar kwam al snel onder vuur te liggen en raakte zijn basisplaats zelfs kwijt aan Willy Caballero. Toch wanhoopt de Chileen niet. "Mijn toekomst ligt nog altijd bij City. Vanaf de dag dat ik bij deze club kwam, wist ik dat dit ooit ging gebeuren", laat hij AS Chile weten.



"Op dit niveau zul je altijd concurrentie hebben", aldus de sluitpost, die erop wijst dat hij vaker heeft geknokt om een basisplaats. "Mijn hele leven is een competitie. Over zoiets maak ik me geen zorgen. In het voetbal is het nu eenmaal zo en zeker bij de grote clubs."