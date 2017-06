Volendam-icoon volgt goalgetter op: "Mondeling akkoord"

Jack Tuyp verruilt het betaald voetbal deze zomer voor het amateurvoetbal. Na zijn vertrek bij eerstedivisionist FC Volendam heeft de spits in het Amsterdamse ASV De Dijk een nieuwe club gevonden.



Tuyp zal topschutter Dennis Kaars opvolgen bij de tweededivisionist. "Ik heb nog niks getekend, maar ik ben mondeling akkoord", zo laat hij RTV Noord-Holland weten. "Toen ik besloot om weg te gaan bij Volendam had ik nog wel zin om lekker te voetballen. De Dijk is dichtbij en op een behoorlijke niveau."



De Volendammer kent zijn voorganger en weet dat er een zware taak wacht. "Wat hij gedaan heeft is geen kattenpis, ook al was het derde divisie, maar dan nog. Voor komend seizoen heb ik nog geen doelstelling gehoord. Volgens mij hebben we wel een goeie ploeg, maar gaandeweg zullen we wel bekijken hoe het gaat."