United-icoon Giggs reageert op vermeende interesse

Ryan Giggs keert op korte termijn niet terug in de dug-out. De Welshman is recentelijk gelinkt aan Sunderland en Middlesbrough, maar volgens de iconische oud-speler van Manchester United is dat onzin.



Giggs fungeerde onder Louis van Gaal als assistent-coach, maar vertrok na de komst van José Mourinho bij Manchester United. De ambitie om op eigen benen te staan is echter nog altijd niet verwezenlijkt. Volgens de geruchten zou hij deze zomer mogen hopen op een aansprekende baan in het Championship.



"Ik hecht er niet al te veel waarde aan. Tenzij ze me benaderen is het niet waar", laat Giggs weten aan Sky Sports. "Ik loop al lang mee in de voetballerij weet ik dat het alleen maar geruchten zijn. Mocht ik met iemand in gesprek gaan, dan is dat wel iets tussen mij en de club."