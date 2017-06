Besiktas onthult eerdere eis van begeerde Lens

Het blijft vooralsnog onduidelijk waar Jeremain Lens zijn voetbalcarrière voortzet. Sunderland verhuurde hem het afgelopen seizoen aan Fenerbahçe, maar de knoop is nog niet doorgehakt.



Duidelijk is dat Besiktas voor hem in de race is. Opnieuw, zo benadrukt persvoorlichter Metin Albayrak in de Turkse media. "Wij hadden het afgelopen seizoen een akkoord bereikt met Lens. Hij wilde perse in zijn contract een clausule opnemen dat hij bij een goed jaarsalarisbod naar China kon vertrekken."



"Toen ging de transfer niet door", stelt Albayrak. Lens koos daarop voor Fenerbahçe, maar nu ontstaat een nieuwe situatie. "Sunderland wil hem verkopen. Wij willen hem met optie tot koop gaan huren. De gesprekken zijn nog gaande. Het is geen actie tegen Fenerbahçe gericht."



Ook Feyenoord is genoemd als optie.