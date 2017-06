"Niet met FC Utrecht in gesprek over zijn verkoop"

In Cyriel Dessers (NAC Breda) en Sander van de Streek (SC Cambuur) heeft FC Utrecht twee sterren uit de Jupiler League opgehaald. Ook Joey Veerman zou concreet in beeld zijn, maar bij FC Volendam is men niet op de hoogte.



"Ik kan alleen zeggen dat FC Utrecht in een ver verleden heeft geïnformeerd naar Veerman", laat technisch directeur Misha Salden weten aan Tjerkstra Media. "Ze hebben aangegeven hem een interessante speler te vinden, maar ik ben niet met FC Utrecht in gesprek over de verkoop van Joey."



Salden rekent dan ook niet op een vertrek van Veerman. "Zo lang er geen clubs zich concreet bij ons melden of langskomen met een goed gevulde portemonnee is er geen sprake van een transfer. Vergeet niet dat wij ook een partij zijn in een transfer van een speler. Natuurlijk weet iedereen dat een transfer binnen een dag beklonken kan worden, maar dat ene concrete belletje van wie dan ook is niet geweest."