"Werd ik niet gerespecteerd door Barça? Absoluut"

Dani Alves heeft in aanloop naar de Champions League-finale tegen Real Madrid opnieuw uitgehaald naar FC Barcelona. De Braziliaan stapte vorig jaar zomer na een dienstverband van acht jaar over naar Juventus.



"Werd ik niet gerespecteerd door het bestuur, voordat ik de club verliet? Absoluut", stelt de vleugelverdediger in gesprek met ThePlayersTribune.com. "Dat is is hoe ik het voel, en dat kan niemand veranderen. Voordat ik naar Juventus vertrok, beloofde ik het bestuur dat ze mijn spirit zouden gaan missen."



"Alles waar ik in de kleedkamer voor zorgde en al het bloed dat ik in het shirt vergoot zouden ze gaan missen", aldus Alves, die Barça niet zal vergeten. "Je kunt niet acht jaar spelen voor een club, bereiken wat wij hebben gedaan en de club niet in je hart sluiten. Trainers, spelers en bestuursleden komen en gaan, maar Barça zal nooit verdwijnen."