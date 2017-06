Voormalig sc Heerenveen-middenvelder Sven Kums keert terug bij de club waar het allemaal begon: Anderlecht. De Belgische topclub heeft hem overgenomen van Watford, dat hem uitleende aan Udinese.



"Er waren nog ploegen geïnteresseerd, maar ik heb voor mezelf uitgemaakt dat ik naar hier wilde terugkeren", laat Kums weten aan Belgische media. "Ik heb een keuze moeten maken en ik denk dat dit de beste is voor mijn carrière. Ook het feit dat Anderlecht Champions League speelt, heeft meegespeeld. Wie weet kan ik langs deze weg opnieuw 'Rode Duivel' worden."



Ook zijn oud-werkgever AA Gent had interesse, maar Kums kiest dus voor Anderlecht. Een terugkeer naar Udinese of een avontuur bij Watford was niet aan de orde. "Er werd ook niet echt het voetbal gespeeld dat bij mijn stijl past. Al bij al vind ik niet dat ik mislukt ben. Integendeel: de cirkel is nu rond met mijn terugkeer bij Anderlecht. Ik ben nu 29 en de kans bestaat dat ik hier zal blijven tot het einde van mijn carrière."