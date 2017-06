Waarschuwing voor Ajax: "Dat de geschiedenis zich niet herhaalt"

Johan Cruijff uitvouwde bij Ajax de plannen om de jeugdopleiding te verbeteren. Ruben Jongkind speelde tot de breuk eind 2015 een belangrijke rol in Amsterdam, maar geeft ook een waarschuwing af.



"Er moet voor worden gewaakt dat er weer belangrijke zaken wegvallen bij de jeugd, dat zou jammer zijn", laat Jongkind optekenen in gesprek met Voetbal International. "Dan heb ik het niet alleen over fysieke begeleiding, maar ook over de afstemming tussen de onder-, midden- en bovenbouw door het afschaffen van de in mijn ogen noodzakelijke afdeling Methodologie."



In zijn optiek hebben landen als Portugal en Spanje daar een inhaalslag gemaakt. "En de individuele aandacht moet op peil blijven. Wat we opvangen, namelijk dat een groot gedeelte van spelers begeleiding buiten Ajax zoekt, is tekenend. Laten we hopen dat de geschiedenis zich niet herhaalt, dus niet weer een aantal jaren vruchten plukken van een Cruijffiaanse opleiding, maar dat het ondertussen dichtslibt aan de onderkant."



"Alles draait uiteindelijk om een lopend systeem, waardoor uitzonderlijke talenten worden voortgebracht. Het succes dit seizoen moet niet incidenteel blijven", zo besluit hij.