Heerenveen beaamt: "Er is zeker interesse in Larsson"

Na opnieuw een teleurstellend seizoen wacht sc Heerenveen een belangrijke transferzomer. De Friese eredivisionist wil zich graag versterken, maar de kans is ook reëel dat bijvoorbeeld Sam Larsson vertrekt.



"Er is zeker interesse in Larsson. Dat is er altijd geweest", vertelt algemeen directeur Luuc Eisenga op de Facebook-pagina van de club. "We hebben gelukkig de laatste transferperiode er alles aan kunnen doen om Sam te behouden. En dat is toen ook gelukt. Maar waar het nu naartoe gaat, niemand kan het zeggen. We gaan dat zien."



Martin Ödegaard blijft deze zomer gewoon in Heerenveen, zo stelt Eisenga. "Hij is hier gewoon zoals afgesproken tot het einde van komend seizoen. We hebben geen optie tot koop, het contract bij Real Madrid is niet helemaal hetzelfde als een contract wat wij een speler zouden kunnen geven."