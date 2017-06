'Twee Eredivisie-clubs strijden om Zweedse Engelsman'

Er is een reële kans dat Christopher Telo zijn loopbaan voortzet in de Eredivisie. Zowel FC Groningen als Willem II zouden de 27-jarige Engelsman met Zweeds bloed willen inlijven.



Telo kan op verschillende posities uit de voeten, met name op de flanken. De voetballer van IFK Norrköping staat zelf open voor een buitenlands avontuur. "Ik ben erg gelukkig bij Norrköping, maar het is duidelijk dat ik open sta voor een uitdaging", zo laat hij weten aan FotbollDirekt.se.



"Meer wil ik niet zeggen, ik concentreer me nu op Norrköping", aldus Telo, die zijn toekomst rustig afwacht. "Het is zeker een paar keer dichtbij geweest. Ja, het is belangrijk voor mij om het buitenland te gaan, maar we zullen zien. Ik voel dat ik het kan en sta natuurlijk te popelen om te proberen."