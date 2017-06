OFFICIEEL: Ajax haalt tiener op bij Europa League-slachtoffer

Ajax heeft vrijdagavond opnieuw een transfer wereldkundig gemaakt. De zeventienjarige Victor Jensen, een jeugdinternational van FC Kopenhagen, heeft voor drie jaar getekend in Amsterdam.



Marc Overmars is als directeur spelersbeleid content met zijn komst, zo benadrukt hij op de clubwebsite. "Het is mooi dat wij dit grote talent hebben weten te contracteren. Complimenten voor onze Deense scout John Steen Olsen, mede dankzij zijn inspanningen komt Jensen naar Amsterdam."



Zelf is Jensen eveneens in zijn nopjes. "Ik ben erg blij en bovendien ook trots dat ik voor Ajax mag gaan spelen", aldus de aanvallende middenvelder. "Het is een grote club met een prachtige historie. Veel Deense spelers zijn mij in het verleden bij Ajax voorgegaan."



De kersverse Ajacied heeft grootse plannen. "Mijn doel is om zo spoedig mogelijk deel uit te maken van het eerste elftal en te slagen bij de club. Op deze plaats ook een dankwoord voor FC Kopenhagen, zonder hen had ik deze mooie stap in mijn carrière niet kunnen maken."



Ajax en FC Kopenhagen troffen elkaar dit seizoen nog in de Europa League.