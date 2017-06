'Bundesliga-club wil met PSV strijden om goaltjesdief'

PSV moet zien af te rekenen met buitenlandse concurrentie om Marcus Ingvartsen binnen te slepen. Ook Bundesliga-club Werder Bremen is namelijk geïnteresseerd in de 21-jarige spits van het Deense FC Nordsjaelland.



Ingvartsen produceerde dit seizoen 23 doelpunten in 35 duels. FC Nordsjaelland kan cashen aangezien zijn verbintenis nog twee jaar doorloopt, maar voor drie miljoen euro zou een geïnteresseerde club al zaken kunnen doen. Inmiddels zijn er verschillende clubs in de race voor zijn handtekening.



Volgens het Duitse Sport1 is na PSV dus ook Werder Bremen geïnteresseerd. De Bundesliga-club zou op dit moment niet het gevraagde bedrag willen ophoesten. Het is onduidelijk of PSV dat wel van plan is, al zou Ingvartsen zelf het liefst in Bremen willen voetballen.