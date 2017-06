Galatasaray wil middenvelder ophalen in Eredivisie

Vitesse moet vrezen om een sterkhouder kwijt te raken deze zomer. Marvelous Nakamba heerst op het Arnhemse middenveld, maar de controlerende middenvelder is hard op weg richting Galatasaray.



Turkse media waaronder Haberturk maakt melding van een aanstaand bod van de Turkse topclub. Bij Galatasaray moet Nakamba de opvolger worden van Felipe Melo. De Braziliaan speelde vijf seizoenen in Turkije en wordt momenteel gemist.



Bij de ploeg van Wesley Sneijder moet Nakamba zijn plaats in gaan nemen. Dit seizoen speelde de Zimbabwaan vast in het elftal van Henk Fraser en heeft inmiddels ook twee interlands achter zijn naam staan. De 23-jarige kwam in de zomer van 2014 over van het Franse Nancy.