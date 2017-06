Vitesse vist nieuwe assistent weg bij ADO Den Haag

Vitesse heeft Aleksandar Rankovic vastgelegd als nieuwe assistent. De Serviër zal aan de slag gaan als rechterhand van Henk Fraser. De twee kennen elkaar nog van ADO Den Haag.



Bij Vitesse zal Rankovic de vervanger worden van Andy Myers, zo meldt De Gelderlander. De Brit staat onder contract bij Chelsea en werd dit seizoen in Arnhem gestald. Hij wilde echter terugkeren naar Engeland.



Daardoor werd in Arnhem gezocht naar een opvolger en via Fraser kwam de club uit bij Rankovic. De 38-jarige speelde bij Vitesse en slot zijn loopbaan af in Den Haag. Daar leerde hij Fraser kennen en was dit seizoen verantwoordelijk voor de hoogste jeugdploeg.