Messi onthult wel zéér opmerkelijke plannen

Lionel Messi is natuurlijk wereldwijd bekend als topvoetballer. De Argentijn wil bovendien op een andere manier nog meer naam gaan maken. Zo wil hij 2019 een attractiepark gaan openen in het zuiden van China.



Het grote Mediapro wordt de sponsor een 'Messi Experience Park', dat moet gaan bestaan uit 46.000 m² overdekte ruimtes, 12.000 m² groene ruimte en speelzones en 25.000 m² publieke ruimte.



"Het idee is om de bezoekers onder te dompelen in de leefwereld van Messi. Het Messi Experience Park zal de nieuwste attracties combineren met allerlei voetbalfaciliteiten", vertelt Mediapro in een persstatement.





