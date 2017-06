OFFICIEEL: Zeer teleurstellend nieuws voor Boetius

KRC Genk had Leon Bailey graag het volledige seizoen zien volmaken in de Luminus Arena, maar in de winter bleek de Jamaicaan niet langer te houden. De Limburgers moesten dus op zoek naar een nieuwe flankaanvaller en belandden zo bij Jean-Paul Boëtius. De Nederlander werd gehuurd van FC Basel.



Hoewel hij geen vaste basisspeler werd, slaagde Boëtius er wel in om zich te tonen en in bepaalde duels was hij ook beslissend. Er werd dan ook verwacht dat KRC de aankoopoptie, die zo'n 2.5 miljoen euro bedroeg, ging lichten. De speler zelf gaf alvast meermaals aan dat hij een verlengd verblijf zeker zag zitten.



Maar daar dacht het bestuur blijkbaar anders over. Zo liet Genk vrijdagmiddag weten dat de aankoopoptie niét gelicht zal worden. "De club besliste samen met de speler dat er niet overgegaan wordt tot een definitieve transfer. KRC Genk bedankt Jean-Paul voor zijn bijdrage, en wenst hem veel succes in zijn verdere carrière", meldt de club in een kort bericht op de website over de oud-speler van Feyenoord, die dus weer terug zal keren naar Basel.