'Vitesse ziet aanvaller naar buitenland vertrekken'

De 21-jarige Russische aanvaller Arshak Koryan zou volgens De Gelderlander op de radar staan van Belgische, Russische en Oostenrijkse ploegen. De spits komt zelden of nooit aan de bak bij Vitesse: dit seizoen kwam hij slechts drie keer in actie in de competitie.



De kans lijkt daardoor groot dat Koryan Vitesse, 10 goals in 20 matchen bij het tweede elftal, in de zomer zal verlaten. Hij kwam in het verleden ook al uit voor Lokomotiv Moskou. Koryan mag transfervrij vertrekken, omdat Vitesse zijn niet-EU-salaris te gortig vindt voor een contractverlenging.





Vitesse wou wel door met koryan toch ..maar van wege buiten EU salaris dat ze hem moeten laten gaan (begroting technisch) #vitesse — Tom.tries.to.run (@tomteselle) 23 mei 2017

Jammer dat #Koryan weggaat. Vond 'm altijd wel pit hebben. Kwam het veld in om te winnen. #Vitesse — Marloes (@MarloesVites) 31 maart 2017

Salaris van ongeveer 4 ton is te veel voor een speler van de categorie Koryan. #Vitesse — 125 jaar Vitesse (@HerbertBatos2) 31 maart 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.