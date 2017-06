Robben vol vertrouwen: "Ervan uitgaande dat we zelf alles winnen"

Het Nederlands elftal gaat een bijzonder belangrijke week tegemoet. Oranje zelf speelt in de kwalificatiereeks tegen Luxemburg en de naaste concurrenten Frankrijk en Zweden treffen elkaar in Scandinavië. Arjen Robben hoopt op een goede afloop.



"Het duel in Zweden is cruciaal", vertelt de aanvaller van Bayern München aan het Algemeen Dagblad. "Als Frankrijk wint, hebben wij alles in eigen hand. Dan mag je eind augustus zelfs van Frankrijk verliezen. Als Zweden gelijkspeelt dan zijn we verplicht om minimaal een punt te pakken, ervan uitgaande dat we zelf alles winnen."



Oranje neemt het zondagavond eerst nog op tegen Ivoorkust, een vriendschappelijk duel in De Kuip. "Ik wil erbij zijn, ook voor mijn eigen ritme. Anders heb ik drie weken niet gespeeld als we het opnemen tegen Luxemburg", aldus Robben.