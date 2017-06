Van Persie blij: "Geweldig om zoveel talent bij elkaar te hebben"

De talenten uit de opleiding van Feyenoord krijgen dit weekeinde tijdens het International Robin van Persie Tournament de kans om zich te etaleren.



De Feyenoord-teams (Onder 9 en Onder 10 jaar) nemen het twee dagen lang op tegen Tottenham Hotspur, Zenit St. Petersburg, Sporting Lissabon, Rapid Wien, Anderlecht, West Ham United, FC Kopenhagen, OSC Lille, Slavia Praag, PAOK Saloniki, PSV, Club Brugge, Genk en Van Persies oude club, Excelsior.



Feyenoord heeft het evenement van Van Persie vier jaar geleden geadopteerd. De spits van Fenerbahçe is trots op de status die zijn toernooi in Europa heeft gekregen. "Het is geweldig om zoveel talent bij elkaar te hebben. Als de beste jonge talenten elkaar bestrijden, maken ze elkaar alleen maar beter", aldus Van Persie tegenover De Telegraaf.