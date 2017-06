Bosz gewaarschuwd: "Hij zal zoveel mogelijk willen spelen"

Ajax maakte donderdagmiddag vol trots melding van de terugkeer van Klaas-Jan Huntelaar, maar toch zijn er ook de nodige zorgen. De goaltjesdief wordt immers gehaald als tweede spits achter Kasper Dolberg, maar had in het verleden veel moeite met een plek op de bank.



Gertjan Verbeek denkt dat Huntelaar het Dolberg dan ook zo moeilijk mogelijk gaat maken. "Klaas Jan legt zich niet zomaar ergens bij neer. Hij zal zoveel mogelijk willen spelen", stelt de voetbalanalist- en coach in gesprek met ELF Voetbal.



"Iedere trainer zal z'n sterkste spelers opstellen. Leeftijd speelt daarin geen rol. Je hebt ook kunnen zien dat Dolberg in het afgelopen seizoen wat problemen heeft gehad. Ajax wil kampioen worden en dan is het goed om iemand als Klaas-Jan achter de hand te hebben."