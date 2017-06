Officieel: voormalig Heerenveen-speler terug in België

RSC Anderlecht heeft een belangrijke slag geslagen op de transfermarkt. Na dagen van onderhandelingen en een spelletje touwtrekken met AA Gent, wist de Belgische landskampioen de overgang van voormalig sc Heerenveen-speler Sven Kums af te ronden. Hij wordt vrijdagnamiddag voorgesteld.



Met een persbericht is het Anderlecht zelf dat de transfer officieel aankondigt. Kums, die het voorbije seizoen op huurbasis bij Udinese speelde en nu overkomt van Watford FC, wordt voorgesteld om 15.30 uur. Meer details zijn voorlopig niet vrijgegeven. Maar wellicht tekent hij voor vijf seizoen, de transferprijs schommelt naar verluidt rond de 8 miljoen euro.



Een aardig bedrag, maar RSCA had dankzij de transfer van Youri Tielemans (voor zo'n 23 miljoen euro naar AS Monaco) voldoende middelen ter beschikking. Het is overigens Kums die Tielemans moet doen vergeten in het Astridpark. AA Gent probeerde ook nog meermaals om zijn ex-aanvoerder terug te halen, maar blijft dus met lege handen achter.