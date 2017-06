Officieel: FC Utrecht houdt talent uit handen van topclubs

Goed nieuws voor FC Utrecht. Verdediger Giovanni Troupée heeft zijn contract in de Domstad verlengd. De pas negentienjarige jeugdinternational ligt nu tot medio 2021 vast bij FC Utrecht.



"Giovanni is een verdediger die over fantastische kwaliteiten beschikt die hij de komende periode bij FC Utrecht verder wil ontwikkelen", laat technisch manager/hoofdtrainer Erik ten Hag op de clubwebsite weten. "Hij past in het profiel van de moderne vleugelverdediger. Wij zijn zeer verheugd dat we Giovanni langer aan ons hebben kunnen binden en dat wij samen de ambities van FC Utrecht willen waarmaken."



Troupée was afgelopen seizoen een vaste waarde in het elftal van Ten Hag en stond naar verluidt op de radar van diverse clubs, waaronder PSV. Voorlopig blijft hij echter bij Utrecht.