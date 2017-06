'Van Persie kan voor bizarste zomertransfer zorgen'

Het lijkt bijna wel vast te staan dat spits Robin van Persie in de zomertransferwindow vertrekt bij zijn werkgever Fenerbahçe. Momenteel zijn beide partijen naar verluidt in gesprek over de ontbinding van het contract van de Nederlander en daarna kan hij een nieuwe werkgever zoeken. Zelfs Indonesië is nu een optie voor Van Persie.



Volgens de media in Turkije is Borneo FC namelijk concreet geïnteresseerd in een samenwerking met de Oranje-topscorer aller tijden. Van Persie is een zeer populaire naam in Indonesië en de voorzitter van de bovengenoemde club zou zijn kans daarom schoon zien. Eerder vertrok de Ghanese middenvelder Michael Essien al naar Persib Bandung, een andere Indonesische club, en de preses van Borneo FC heeft de oud-speler van Chelsea gevraagd om een video te maken voor Van Persie.



De voorzitter van de Indonesische club zou tegen de ster hebben gezegd: "Maak een video voor me. Vertel over onze stad. Laat hem de straten zien, de kinderen die spelen in een shirt van Van Persie. Onze supporters moeten aan het woord komen ... Wij zorgen voor de huisvesting, en de faciliteiten en het stadion van onze ploeg zijn prima in orde!"