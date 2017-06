'Ik ga weg bij Marokko als Ziyech terugkomt'

Er is in het Noord-Afrikaanse land Marokko een heuse rel ontstaan om de status van spelmaker Hakim Ziyech bij de nationale ploeg van het land. De Ajacied kan totaal niet door één deur met de bondscoach van Marokko Hervé Renard en die laatste is helemaal klaar met het incident.



In gesprek met de Marokkaanse pers vertelt de oefenmeester: "Elke keer als we spelen scanderen de fans de naam van Ziyech. Straks heb ik daar de rest van mijn leven mee te maken en daar heb ik geen zin in. Wat willen ze dat ik zeg? Dat ik wegga als dat betekent dat Ziyech terugkomt? Oké, dan doe ik dat. Hij zal terugkeren en ik ga weg."