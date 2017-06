'FC Utrecht heeft ook volgende aanwinst binnen'

FC Utrecht zal Sander van de Streek niet zomaar op kunnen halen bij SC Cambuur. De middenvelder wordt begeerd door meerdere clubs, waardoor de club uit Friesland het hard speelt.



Tegenover Omroep Friesland laat directeur Gerald van den Belt namelijk weten dat het eerst voorstel direct de prullenbak is is verdwenen. "FC Utrecht heeft een bod gedaan en dat hebben we naast ons neergelegd. Momenteel ligt het dus even stil. Liever houden we hem ook bij Cambuur."



Dat laatste lijkt lastig aangezien Cambuur niet is gepromoveerd naar de Eredivisie en er meer clubs interesse hebben om Van de Streek op te halen. Ook FC Groningen en PEC Zwolle worden genoemd als serieuze kandidaten.



Update 2/6: Utrecht heeft Van de Streek binnen

De krant het Algemeen Dagblad meldt op vrijdagmorgen dat FC Utrecht en SC Cambuur er dan toch zijn uitgekomen. Aanvankelijk was het verschil tussen vraag en aanbod te groot, maar de beide partijen hebben dit geschil opgelost. Sander van de Streek komt dus in de Galgenwaard voetballen, waar hij vermoedelijk de opvolger wordt van Sofyan Amrabat, die bezig is met een overstap naar landskampioen Feyenoord.