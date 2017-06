'Ajax gaat hem kopen, hij kost 8 miljoen euro'

Ajax verraste in de wintertransferperiode flink door ongelooflijk veel te betalen voor buitenspeler David Neres. Nu zijn de Amsterdammers naar verluidt weer in onderhandeling met Sao Paolo, de oude-werkgever van de vleugelspits. Volgens de laatste berichten wil directeur spelerszaken Marc Overmars de Braziliaanse linksback Junior Tavares per se naar onze hoofdstad halen.



Dat is in ieder geval wat Fabiano Carpegiani claimt in de Braziliaanse media, de zaakwaarnemer van de vleugelverdediger. "Ajax heeft hem een tijdlang gescout en nu willen ze Junior ook hebben. Binnenkort komen vertegenwoordigers van de club naar Brazilië met een concreet voorstel. Hoeveel ze gaan betalen voor hem? Ik schat zo'n acht miljoen euro."



De verdediger in kwestie speelde eerder voor Gremio, maar ging vervolgens naar Sao Paolo. "Hij heeft in zichzelf geïnvesteerd. Bij zijn vorige club verdiende hij drie keer zoveel, maar was er sportief minder te halen. Nu moet hij de vruchten plukken van die beslissing." Overmars liet onlangs nog weten dat transferonderhandelingen in Brazilië een kunst op zich zijn: daarbij verklapte hij dat Ajax eigenlijk te veel betaald had voor de eerdergenoemde Neres.