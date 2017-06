'Southampton vraagt bizarre prijs voor Van Dijk'

Centrumverdediger Virgil van Dijk is wel heel erg gewild in Engeland. De Nederlandse stopper staat onder contract bij Southampton, maar dat wordt belegerd door topclubs als Liverpool, Chelsea en Manchester City. De Saints vragen echter bizar veel geld voor hun selectiespeler, zo weet de Daily Mirror te melden.



De clubleiding van Southampton heeft eurotekens in de ogen gekregen, zo schrijft de krant op vrijdagochtend. Liverpool en Manchester City hebben naar verluidt al contact opgenomen met de werkgever van Van Dijk, waar ook Arsenal en Chelsea zijn situatie goed in de gaten houden. Willen de geïnteresseerde ploegen echter spijkers met koppen slaan, dan zal er maar liefst tachtig miljoen euro moeten worden geboden. Dat is wat Southampton in ieder geval heeft gecommuniceerd.



Het is mogelijk dat de belangstellenden op die manier worden afgeschrikt, want volgens de laatste berichten heeft City bijvoorbeeld maximaal zo'n zestig miljoen euro over voor de diensten van zijn transfertarget. Het is onbekend of de club van trainer Josep Guardiola ook tachtig miljoen euro op tafel wil leggen voor Van Dijk.