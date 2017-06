'Europese topclub kiest Van Bronckhorst'

Wat betreft de contracten van de diverse sterkhouders van Feyenoord is technisch directeur Martin van Geel goed bezig. Rick Karsdorp heeft verlengd, Terence Kongolo, Jens Toornstra, noem ze allemaal maar op. Volgens de Franse krant L'Équipe dragen de Rotterdammers echter een hele belangrijke kracht kwijt te raken: Giovanni van Bronckhorst.



De Duitse topclub Borussia Dortmund heeft onlangs afscheid genomen van zijn oefenmeester Thomas Tuchel, die de DFB Pokal won met zijn ploeg, maar in de competitie geen potten wist te breken. Nu is de ploeg op zoek naar een nieuwe trainer en aanvankelijk dacht men aan Lucien Favre van OGC Nice. Die coach blijft hoogstwaarschijnlijk echter waar hij is en dus zijn de Duitsers overgeschakeld op optie twee.



Het bovenstaande medium, dat zeer betrouwbaar is te noemen, stelt dat de technische leiding van Borussia nu vól voor Van Bronckhorst gaat. Men hoopt snel een akkoord te sluiten met de oud-international van het Nederlands elftal, zodat BVB goed voorbereid aan het nieuwe seizoen kan beginnen. Qua spelersmateriaal zal er in Dortmund hoogstwaarschijnlijk één belangrijke verandering plaatsvinden: sterspeler Pierre-Emerick Aubameyang wil verkassen.