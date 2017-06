OFFICIEEL: Sampaoli moet Messi en co. naar WK leiden

Sevilla-trainer Jorge Sampaoli werd eerder al in verband gebracht met een overstap naar het Nederlands elftal, maar inmiddels worden de geruchten over een transfer naar het Argentijnse elftal steeds hardnekkiger. Bij de Spaanse topclub zijn ze niet blij met alle aandacht voor hun coach.



De club heeft daarom een statement naar buiten gebracht, waarin men schrijft niet blij te zijn met de situatie. De Spanjaarden vinden het 'respectloos en onacceptabel' dat er zonder hun medeweten contact is gelegd met Sampaoli.



"De club heeft een brief gestuurd naar de Argentijnse voetbalbond. Wanneer er contact wordt gelegd met onze trainer, buiten ons weten om, vinden wij dat respectloos en onacceptabel", schrijft de club. "Sampaoli staat onder contract bij Sevilla. Als er rechten worden geschonden, zullen we zeker stappen ondernemen."



Update 23:40 uur

De breuk tussen Sevilla en de Argentijnse voetbalbond is alsnog gelijmd. Donderdagavond heeft de Spaanse club bevestigd dat de oefenmeester per direct terugkeert naar Zuid-Amerika om er als bondscoach aan de slag te gaan.