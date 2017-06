'Deze spelmakers kunnen miljoenenklappers maken'

Iedere ploeg heeft baat bij een spelbepalende middenvelder, van groot tot klein. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de toppers op die posities deze zomer populair zijn. SoccerNews.nl zet tien namen op een rijtje die in aanmerking komen voor een zomertransfer.



Ante Coric

Dinamo Zagreb heeft in het verleden uitstekende spelers voortgebracht en in persoon van Coric lijkt de volgende alweer aanstaande. De twintigjarige middenvelder behoorde al tot de EK-selectie van 2016 en de stap naar een grotere competitie lijkt voor hem een kwestie van tijd.







Cesc Fabregas

Met dank aan Arsenal, FC Barcelona en nu Chelsea heeft Fabregas een mooie erelijst opgebouwd. Dit seizoen heeft de Spaanse middenvelder opnieuw een landstitel mogen toevoegen, maar zijn inbreng in dit verhaal is relatief klein. Een transfer lijkt deze zomer dan ook een reële optie.







Isco

Isco heeft bij de Spaanse grootmacht Real Madrid een speciale status. Enerzijds is coach Zinedine Zidane lyrisch over zijn spelbepalende kwaliteiten, maar tegelijkertijd is hij geen zekerheidje. Zijn naam is dan ook in verband gebracht met een zomers afscheid van De Koninklijke.







Radja Nainggolan

AS Roma zwaait Francesco Totti uit als voetballer en raakt mogelijk nog een invloedrijke pion kwijt. De Belg Nainggolan is de vorige transferperiodes al gelinkt aan een nieuwe stap in zijn ontwikkeling en de Romeinen houden er sterk rekening mee dat het deze zomer alsnog gaat gebeuren.







Mesut Özil

Özil verliet Real Madrid voor Arsenal om zijn loopbaan weer glans te geven, maar in Londen is dat maar deels gelukt. De Duitse middenvelder staat nu voor een cruciaal besluit gelet op zijn volgend jaar aflopende contract: verlengen of verkocht worden. Zelf wil Özil pas deze zomer de knoop doorhakken.







Miralem Pjanic

Pjanic verruilde AS Roma afgelopen zomer voor Juventus. In Turijn heeft de Bosniër nog geen overtuigende indruk gemaakt en dus zou de Oude Dame willen nadenken over het contracteren van een opvolger. Voor Pjanic is dat wellicht het moment om elders zijn geluk te beproeven.







James Rodriguez

Isco is niet de enige spelbepalende middenvelder in de Real-selectie met een vraagteken achter zijn naam. Dat geldt zelfs nog meer voor de Colombiaan James, die te weinig speelt om zich comfortabel te noemen. Een bod van zo'n zestig miljoen euro zou voldoende zijn om hem weg te kapen uit de Spaanse hoofdstad.







Gylfi Sigurdsson

Swansea City handhaafde zich opnieuw met moeite in de Premier League, maar toch beschikt de club uit Wales over een gewaardeerde spelmaker. De IJslander Sigurdsson is vaak beslissend gebleken voor club en land. Om die reden hunkeren meerdere clubs naar zijn komst.







Marco Verratti

Verratti is op dit moment een van de meest begeerde spelmakers in het voetbal. De Italiaan heeft zelf zijn loyaliteit uitgesproken aan Paris Saint-Germain, maar liet recentelijk toch nog een opening voor een mogelijke vervolgstap. FC Barcelona zou hem als potentiële opvolger van Andrés Iniesta zien.







Willian

We sluiten af met een middenvelder van Chelsea. Willian heeft dit seizoen opnieuw een belangrijke rol opgeëist binnen het elftal van de Londenaren, met mogelijk een transfer van zo'n vijftig miljoen euro als resultaat. Het Duitse Bayern München zou hem willen ophalen.