'FC Utrecht strikt boomlange aanvaller op Sicilië'

Na Cyriel Dessers hoopt FC Utrecht nog een nieuwe aanvaller toe te voegen aan de selectie. Het Deense medium Ekstra Bladet meldt dat Simon Makienok concreet in beeld is.



FC Utrecht heeft Sébastien Haller inmiddels verkocht aan Eintracht Frankfurt. De kans is reëel dat Richairo Zivkovic (gehuurd van Ajax, op weg naar KV Oostende) en Nacer Barazite na dit seizoen evenmin terugkeren. Versterking van de voorhoede staat dan ook hoog op het wensenlijstje van trainer Erik ten Hag.



Inmiddels is Dessers gekocht van NAC Breda en in Makienok is nummer twee mogelijk in aantocht. De boomlange Deen (26) staat nu nog op de loonlijst van het Italiaanse Palermo, dat hem de voorbije seizoenen aan respectievelijk Charlton Athletic en Preston North End verhuurde.



Makienok ligt op Sicilië nog één jaar vast. Mogelijk tekent hij vrijdag al een contract in de Domstad, want de onderhandelingen zouden zich al in een afrondende fase bevinden.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.