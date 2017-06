'Twente weet één City-huurling alsnog te behouden'

FC Twente raakt Enes Ünal definitief kwijt en ook Bersant Celina lijkt na de zomerstop niet meer terug te komen. Toch blijft er mogelijk een huurling van Manchester City achter in Enschede: Yaw Yeboah.



De Ghanese buitenspeler begon sterk aan zijn periode in Nederland, maar kende daarna een terugslag. Uiteindelijk werd de huurling zelfs op de bank gezet door trainer René Hake en een vertrek leek onvermijdelijk. Toch lonkt er nu een langer verblijf van Yeboah, zo meldt GhanasportsOnline.



FC Twente en Manchester City zouden zelf al overeenstemming hebben bereikt over een nieuw huurcontract. Het is nu aan de Ghanees zelf om een beslissing te nemen. Dat kan nog even duren, want de aanvaller komt eerst nog met zijn land in actie tegen Ethiopië (kwalificatie voor de Afrika Cup van 2019).

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.