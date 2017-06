De terugkeer van Klaas-Jan Huntelaar roept zowel euforie als onbegrip op. Enerzijds is de spits een bewezen goalgetter, anderzijds is de 33-jarige Achterhoekers de laatste tijd meermaals geteisterd door blessures.



Kiki Musampa heeft er nog wel vertrouwen in. "Hoe oud is Klaas? Hij wordt 34?", laat hij weten aan het Algemeen Dagblad. "Dan kan hij nog mee lijkt me. Ik heb vertrouwen in het aankoopbeleid van het huidige Ajax. Zij zullen het goed zien met Huntelaar."



Oud-Ajacied Hennie Meijer vindt het lastig om Huntelaar te peilen. ",Ik ken genoeg mislukte comebacks bij Ajax. Met John Heitinga ging het minder toen hij terugkwam. En met Edgar Davids ook maar zozo. Aron Winter had het moeilijk. Zeg het maar. Frank Rijkaard kwam wel mooi terug."