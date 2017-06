"Nu kan het doek volledig voor Wenger gaan vallen"

Arsène Wenger heeft zijn aflopende contract bij Arsenal ondanks de toenemende kritiek met twee jaar verlengd. Tony Adams speelde jarenlang succesvol onder zijn leiding bij de Londenaren, maar in zijn ogen maakt de Fransman hier een verkeerde beslissing.



"Ik geloof er niet in dat deze selectie in de komende twee seizoenen de titel gaat winnen", aldus Adams, recentelijk de coach van Granada, in gesprek met Sky Sports. "Vanuit het menselijke oogpunt zou ik het erg vinden als zijn periode op een trieste manier eindigt."



"Door teleurstellende resultaten kan het doek nu volledig voor hem gaan vallen. Hij is de meest succesvolle coach van Arsenal ooit. Dan hoop je niet dat hij te lang doorgaat en op een vervelende manier afscheid moet nemen", aldus Adams, die na de FA Cup-winst in zijn geval zou zijn afgezwaaid. "Het was een perfect moment geweest om een pas op de plaats te maken."