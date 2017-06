'Real-spits bereikt akkoord met Milan, peperduur plan-B'

AC Milan ziet het niet langer zitten in Carlos Bacca en acht Gianluca Lapadula nog niet in staat om als aanvalsleider te fungeren. Voor de Italiaanse topclub is dat aanleiding om de jacht op een nieuwe centrumspits te openen.



Álvaro Morata staat bovenaan het verlanglijstje van de Milanese club. De Spanjaard maakte tot een jaar geleden zijn doelpunten voor rivaal Juventus, maar werd teruggekocht door Real Madrid. In zijn geboortestad wist de spits geen vaste basisplaats af te dwingen en dus lonkt opnieuw een miljoenentransfer.



Voor acht miljoen euro per seizoen zou Morata al een vijfjarig akkoord hebben bereikt met AC Milan. Zelf wil hij graag terug naar Italië, ook al omdat zijn vriendin van Italiaanse komaf is. Mocht Real alsnog 'nee' zeggen, dan komt Andrea Belotti van Torino concreet in beeld. Dat meldt Sky Sport Italia.



Mocht Belotti inderdaad de beoogde aanvalsleider worden, dan lijkt AC Milan zeventig miljoen euro plus tien miljoen aan bonussen beschikbaar te stellen. Ook zou Lapadula als ruilmateriaal kunnen dienen.