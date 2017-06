'Griezmann hakt knoop door na twijfel uit Manchester'

Antoine Griezmann lijkt ook na 31 augustus het shirt van Atlético Madrid te dragen. Manchester United leek te zijn voorbestemd als nieuwe club, maar volgens Spaanse media is een vertrek van de baan.



Griezmann stelde onlangs dat de kans '6 op 10' is dat Manchester United zijn volgende stap is. De Champions League-kwalificatie van de Engelse topclub leek voldoende om de gelimiteerde transfersom van honderd miljoen euro te lichten. Nu is er alsnog een kanttekening ontstaan.



Manchester United lijkt voor volgend seizoen vooral een centrumspits te zoeken en niet een nummer tien. De belangstelling voor Griezmann staat daardoor op een lager pitje. Ook andere topclubs zouden in de race zijn, maar de Fransman zou nu voor een langer verblijf in Madrid hebben gekozen.



Atlético Madrid zal in de handen wrijven vanwege deze beslissing. Immers: zij mogen deze zomer geen nieuwe spelers aantrekken en dus ook geen mogelijke opvolger van Griezmann.





