'NEC-sterkhouder kan naar AZ of het buitenland'

Dario Dumic mag ondanks de degradatie van NEC hopen op een mooie vervolgstap. Verschillende clubs zijn geïnteresseerd in de 25-jarige centrale verdediger.



De Nijmeegse eredivisionist stelde dit seizoen behoorlijk teleur met degradatie als noodlot. NEC is daardoor genoodzaakt om spelers te verkopen, aangezien de meesten geen degradatieclausule in hun contract hebben staan en daardoor een te hoog salaris verdienen voor een Jupiler League-club.



Dumic is één van de spelers die hier sowieso voor in aanmerking komt. De Bosniër kan zelf terugkijken op een goed seizoen en staat volgens Voetbal International in de belangstelling van verschillende clubs. Zo zou subtopper AZ hem aan boord willen halen.



Ook Championship-club Derby County en het Belgische Racing Genk worden genoemd. Dumic ligt nog tot medio 2019 vast.