"Als Huntelaar geen doelpunten maakt, sterft hij een beetje"

Ajax heeft Klaas-Jan Huntelaar voor komend seizoen vastgelegd als tweede spits. Beide partijen hebben de hereniging donderdag bekrachtigd, maar de vraag is of hij zich daadwerkelijk in die rol kan schikken.



Huntelaar zelf claimt voldoende heil te zien in deze samenwerking. "Dat klinkt heel fraai, maar in de praktijk kan dat lastig worden voor een eerzuchtige en ambitieuze speler als Klaas", stelt oud-teammanager David Endt in gesprek met de NOS. "Het is niet makkelijk. Als Klaas niet speelt en geen doelpunten maakt, sterft hij een beetje."



Endt stelt dat Kasper Dolberg een concurrent met status goed kan gebruiken. "Het is bijna wetmatig: een speler die in zijn eerste seizoen schittert, kampt daarna vaak met een terugval. (...) Er zijn genoeg redenen om aan te nemen dat Dolberg de steun en back-up van Huntelaar nodig gaat hebben."



Hij besluit: "Er zit misschien wat slijtage op bij Huntelaar, maar hij is slim genoeg om nog van waarde te zijn op de Nederlandse velden. Daarbij kan Ajax met Huntelaar ook opportunistischer spelen, het zogeheten plan B."