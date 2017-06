Noren kijken naar Ödegaard: "Is positief geweest"

Martin Ödegaard is deze interlandperiode aangesloten bij Jong Noorwegen. De Noorse middenvelder van sc Heerenveen heeft ook al enkele A-interlands achter zijn naam staan, maar nu mag hij het dus een treetje lager proberen.



"We hebben gediscussieerd over de spelers die relevant waren voor beide elftallen", vertelt bondscoach Leif Gunnar Smerud van Jong Noorwegen aan Sunnmorsposten. "Het leek ons het beste voor Martin dat hij zijn wedstrijden met ons speelt."



"We hebben het ook specifiek over Martin gehad", vervolgt Smerud. "Ik denk dat het positief is geweest dat hij het seizoen in Heerenveen heeft afgemaakt. We zullen zien waar hij na de zomer speelt. Ik heb begrepen dat die beslissing nog niet is genomen, maar hij zal daar zeker de kans krijgen om zichzelf in de basis te spelen. Het is een extreem opwindende speler."



Ödegaard is voor anderhalf jaar uitgeleend aan sc Heerenveen. Deze zomer kan Real Madrid hem in principe terughalen, maar het is onduidelijk of de Spaanse topclub dat ook van plan is.