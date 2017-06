Utrecht-smaakmaker zegt 'nee': "EK past nu even niet"

Giovanni Troupée komt deze zomer niet in actie voor Oranje onder 19 op het jeugd-EK. De rechtsback van FC Utrecht heeft net als Ajacied Justin Kluivert en Spartaan Rick van Drongelen afgezegd.



"Het is helaas niet anders", vertelt de vleugelverdediger aan ELF Voetbal Magazine. Zelf had hij graag in Georgië willen spelen, maar de planning gooit roet in het eten. "Het is jammer dat de UEFA dit toernooi juist plant in de maand juli. Ik zal niet de enige speler zijn die afmeldt."



FC Utrecht komt na een zwaar seizoen al in juli weer in actie voor de voorronde van de Europa League. "Het was een lang seizoen. Op 13 juli volgt alweer de eerste wedstrijd in de Europa League. Dan is het EK nog in volle gang. FC Utrecht is mijn werkgever. Het EK past nu even niet."