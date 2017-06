Heerenveen steunt PSV-idee: "Geen aanwijzingen"

PSV-directeur Toon Gerbrands heeft alle clubs in Nederland opgeroepen om een meldpunt voor seksueel misbruik te openen. Bij de topclub, Vitesse en FC Eindhoven zijn al gevallen aan het licht gekomen en dus wil ook sc Heerenveen een plek bieden voor potentiële slachtoffers.



"In het algemeen - en dus niet alleen bij Heerenveen - hoop ik dat mensen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik, de moed verzamelen om hun verhaal te vertellen", stelt algemeen directeur Luuc Eisenga in de Leeuwarder Courant. "Mocht het zo zijn dat slachtoffers zich melden die bij Heerenveen hebben gevoetbald, dan weten wij hoe we moeten handelen. Er staat een vertrouwenspersoon stand-by."



Eisenga hoorde de verhalen van andere clubs ook. "Wij hebben geen aanwijzingen dat er bij onze club vergelijkbare misstanden hebben plaatsgevonden. Maar helemaal uitsluiten kunnen we dat niet. Vooropgesteld: ieder kind moet zorgeloos kunnen sporten. Wij moeten er alles aan doen om het vertrouwen van ouders, die hun kind bij ons achterlaten, niet te beschamen."