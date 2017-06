HAHA! Jetskiënde Batshuayi slaat toe en haalt uit naar krant

Michy Batshuayi is bijzonder actief op Twitter en dat zorgt regelmatig voor hilarische momenten. De spits van Chelsea zet regelmatig critici op hun plaats en nu moest een Belgische krant het ontgelden.



Alles begon met een artikel dat Squawka postte en Batshuayi uit de lucht deed vallen. "Sorry, maar ik heb dit interview nooit gehad. Ik heb de voorbije 3 dagen zitten chillen op een jetski", schrijft hij.



Toen de Engelse website aangaf zijn artikel gebaseerd te hebben op quotes uit Het Nieuwsblad, haalde Bats stevig uit. "Lol, ze zijn shit. Ik heb een paar maanden geleden al eens een dispuut met hen gehad. Ze zijn niet te vertrouwen." De verontschuldigingen van Squawka aanvaardde Batshuayi wel met veel plezier. "Ik begrijp het, jongens. Jullie zijn altijd goed voor me geweest (tot nu)", besloot hij met een kwinkslag.





Sorry but I never had this interview lol I've been chillin on a jet ski for 3 days 🤔🤔 https://t.co/WKLDi4e3rh