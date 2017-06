Davids verwacht revanche: "In 1998 waren wij de favoriet"

De Champions League van komende zaterdag is een herhaling van de editie van 1998, toen Real Madrid in de Amsterdam Arena met 1-0 won van Juventus. Edgar Davids stond toen aan de verliezende kant, maar verwacht dat Juventus in Cardiff revanche neemt.



"Ik denk dat Juventus zaterdag de finale wint", zegt Davids in een interview met de Spaanse sportkrant Marca. "In 1998 waren wij de favoriet en het betere team, maar we wonnen de wedstrijd niet. Ik denk dat dit Juventus alles heeft om de finale nu wel te winnen."



Davids speelde in zijn tijd bij Juventus vier seizoenen, van 1997 tot 2001, samen met Zinedine Zidane, de huidige trainer van Real Madrid. Hij is dit seizoen kampioen van Spanje geworden en kan zaterdag voor het tweede jaar op rij de Champions League winnen. "Als hij dat doet, schrijft hij geschiedenis. Hij is een hele goede coach."