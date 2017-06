Nauwelijks vakantie voor Dessers: "Geen enkel probleem mee"

Cyriel Dessers maakt per direct de overstap van NAC Breda naar FC Utrecht en dat betekent dat hij een korte zomervakantie tegemoet gaat. De aanvaller promoveerde afgelopen zondag nog met NAC Breda, maar moet op 12 juli alweer aan de bak met zijn nieuwe club.



Op die dag staat de eerste wedstrijd in de voorronde van de Europa League op het programma. "Maar daar heb ik geen enkel probleem mee", zegt Dessers tegen De Telegraaf. "Normaal speel je in de voorbereiding een paar potjes waar niks op het spel staat, nu hebben we een wedstrijd waarin het er direct om gaat."



"Deze club past perfect bij mij", aldus Dessers, die een driejarig contract tekent. "Er was veel belangstelling, maar het verhaal van FC Utrecht klopte gewoon. Het aanvallende voetbal is een van de redenen geweest waarom ik voor FC Utrecht heb gekozen."