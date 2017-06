Davids adviseert Dybala: 'Daar belandt hij op de bank'

Paulo Dybala verlengde onlangs zijn contract bij Juventus, maar staat desondanks nog altijd in de belangstelling van zowel Real Madrid als FC Barcelona. Edgar Davids hoopt dat de jonge Argentijn voorlopig 'gewoon' in Italië blijft.



"Ik zou hem vertellen niet te vertrekken, omdat hij bij die twee teams op de bank terecht komt. Daarnaast is hij nog erg jong", vertelt Davids in gesprek met Marca. Dybala had met twee treffers in het heenduel een groot aandeel in de uitschakeling van Barcelona in de kwartfinales van de Champions League.



Davids gaf ook aan graag weer als trainer te willen werken. "Ja, dat wil ik. Maar alleen als ik een goede kans krijg. Er zijn veel mensen die iedere kans om trainer te worden aangrijpen terwijl de situatie niet klopt. Dan blijkt het de verkeerde keuze te zijn, waardoor ze slechte resultaten behalen."