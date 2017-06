Napoli stelt Milik teleur: 'Hard voor mij dit te accepteren'

Slecht nieuws voor Arek Milik. Napoli laat de oud-spits van Ajax niet meedoen aan het EK onder 21 jaar. Polen had hem graag als dispensatiespeler meegenomen naar het toernooi in eigen land, maar zijn werkgever steekt daar nu een stokje voor.



"We hebben gesproken met de club, maar er was niet echt veel wat we konden zeggen", zegt Milik in de Poolse media. "Het zit niet in het FIFA-schema en Napoli heeft het recht om dat besluit te nemen. We respecteren dat, en moeten ermee omgaan."



En dat kost de Pool wel enkele moeite. "Het is hard voor mij dit te accepteren, maar dit zijn de feiten. De club heeft gekeken naar de start van de voorbereiding op 3 juli. Ik moet de hele voorbereiding meedraaien om in het nieuwe seizoen goed voor de dag te komen. Maar als het aan mij lag, had ik het EK gespeeld."