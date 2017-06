TRANSFERUURTJE: Dessers, Mbappé, Ibra, Van Dijk en Zivkovic

De laatste transfergeruchten en -nieuwtjes lees je elke dag op SoccerNews.nl. In de rubriek 'Transferuurtje' verzamelt de redactie de meest interessante en bizarre transferberichten in een handig overzicht.



Nederland:

Spits Richairo Zivkovic stond als jonge spits bij FC Groningen te boeken als een ongelooflijk groot talent. Ajax nam hem over voor enkele miljoenen euro's, maar in Amsterdam wist hij zijn belofte nooit waar te maken. In het afgelopen seizoen werd hij uitgeleend aan FC Utrecht, maar nu lijkt hij in België te gaan spelen. Het Laatste Nieuws meldt namelijk dat KV Oostende in onderhandeling is met Ajax over de diensten van Zivkovic. Naar verluidt zijn alle partijen er al bijna uit en in België verwacht men dan ook dat de overstap van de Nederlandse centrumaanvaller binnen een aantal dagen al in kannen en kruiken is. Verdere details over de transfer van Zivkovic naar de Jupiler Pro League zijn er nog niet bekend.





FC Utrecht presteerde in het afgelopen Eredivisie-seizoen erg goed, maar had dat ook te danken aan de prestaties van spits Sébastien Haller. De Fransman vertrekt voor miljoenen naar Eintracht Frankfurt, maar naar verluidt hebben de Domstedelingen de vervanger van de goalgetter al binnen: Cyriel Dessers. Het was al even bekend dat Utrecht in onderhandeling was met NAC Breda over de overstap van Dessers richting de Galgenwaard, maar volgens journalist Sven Claes van het medium Het Belang van Limburg is de transfer nu officieel in kannen en kruiken. Het is nog niet bekend hoeveel Utrecht precies betaalt voor de diensten van zijn nieuwe spits. Dessers scoorde in het afgelopen voetbaljaar liefst 29 keer in veertig officiële duels voor NAC.



Buitenland:

Zlatan Ibrahimovic raakte ernstig geblesseerd aan zijn knie in de wedstrijd tussen Manchester United en RSC Anderlecht in de Europa League. Het gaat echter bijzonder voortvarend met de revalidatie van de imposante Zweed. Het is nog onbekend waar hij na de zomer speelt, maar zelf heeft Ibrahimovic wel een voorkeur. Zijn zaakwaarnemer Mino Raiola onthult namelijk in gesprek met de Engelse radio: "Hij heeft aanbiedingen van andere grote clubs, maar in Manchester blijven is vooralsnog zijn eerste optie. Hij wil in Engeland blijven, hij wil aan de top blijven, als hij het gevoel heeft bij United belangrijk te zijn, waarom zou hij dan niet verlengen? Maar op de eerste plaats wil Zlatan weer helemaal fit worden. Dan zien we verder."





Er zijn een aantal Nederlanders die de diverse transferbulletins flink bezighouden. Stefan de Vrij bijvoorbeeld en Robin van Persie. Het begint er echter meer en meer op te lijken dat verdediger Virgil van Dijk zal zorgen voor een heus record. Manchester City heeft volgens The Times de beschietingen op de Oranje-international geopend. De ploeg van coach Josep Guardiola heeft volgens de laatste berichten ruim 57 miljoen euro over voor de diensten van de contractspeler van het Engelse Southampton. Vindt de transfer doorgang in deze vorm, dan wordt Van Dijk de duurste Nederlander aller tijden: op dit moment staat Marc Overmars nog op één, die omgerekend voor veertig miljoen euro van Arsenal naar FC Barcelona ging.



De jonge Franse spits Kylian Mbappé is op dit moment misschien wel de meest populaire speler ter wereld op de transfermarkt. Er zijn twee clubs concreet voor de voetballer van AS Monaco, maar de Spaanse krant AS weet dat het supertalent zelf zijn voorkeur nu heeft uitgesproken. Manchester City meldde zich onlangs in Frankrijk met een bod van maar liefst 130 miljoen euro op Mbappé. Naar verluidt heeft de aanvaller deze aanbieding hoogstpersoonlijk naar de prullenbak verwezen, omdat hij zijn carrière wil vervolgen bij één specifieke club. Hij zou namelijk altijd gedroomd hebben van een dienstverband bij de Primera División-grootmacht Real Madrid.